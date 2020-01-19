”فتح“: سياسات ”حماس“ ثغرة لقتل المشروع الوطني الفلسطيني

قال أحمد مجدلاني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الأمين العام لجبهة النضال الشعبي، إن ما تحاول حماس تسويقه يشكل ثغرة لقتل المشروع الوطني، خاصة من خلال الموافقة على بعض المشاريع التي تطرح في قطاع غزة، كإقامة المستشفى الأمريكي، وتفاهمات وتسهيلات اقتصادية، التي تعدّ بداية تورطها لتكون شريكا في ”صفقة القرن“.

وأضاف في تصريح له خلال ندوة سياسية، أن ممارسات حركة ”حماس“ جعلتها تسوق نفسها على أنها بديل لمنظمة التحرير باعتبارها كيانا سياسيا منفتحا على بعض الأطراف العربية والدولية“.

وحذر من تقسيم الموقف الفلسطيني الذي لا يمكن لاحد المساومة عليه، وقال: ”من أجل ذلك تمت الدعوة لاجراء الانتخابات والاحتكام للشعب صاحب القرار وانهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الوطنية، لكن بات واضحا أن حماس لا تمتلك إرادة لإنهاء الانقسام، حسب ما أوردته وكالة ”معا“.

من جهته، قال محمود العالول نائب رئيس حركة ”فتح“ في كلمته ”واجهنا وسنواجه المشروع الأمريكي، لكن الوضع الراهن يتطلب خلق حالة من الوحدة الوطنية، التي بذلت القيادة جهودا كبيرة من أجل استعادتها، من خلال عدة اتفاقات، إلا أن حماس لم تلتزم بها“.

وأضاف“قررنا الاحتكام لصندوق الاقتراع والتوجه لخيار الانتخابات، رغم كل العقبات التي تتمثل في سيطرة حماس على قطاع غزة، وقضية إجراء الانتخابات في القدس“، مجددا التأكيد أنه لا انتخابات دون القدس وغزة.

وأكد نائب رئيس ”فتح“ أن التحديات والضغوط التي تواجه الشعب الفلسطيني وقيادته في المرحلة الحالية كبيرة وغير مسبوقة وعلينا جميعا الوقوف والتصدي لها.

وختم بالتأكيد أنه إلى جانب الضغوطات، هناك تصعيد في الانتهاكات الإسرائيلية من خلال الاستيلاء على المزيد من الأراضي وتصاعد وتيرة الاستيطان، واستهداف المواطن الفلسطيني، وتهويد القدس العاصمة الأبدية للدولة الفلسطينية المستقلة.