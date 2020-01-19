تحذيرات فلسطينية من خطة نتنياهو وفريدمان لضم الأغوار والبحر الميت

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات في تصريح صحفي صادر عنه اليوم الأحد، إن ”خطة رئيس الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو عشية انتخابات الكنيست ستعطي الضوء الأخضر لضم غور الأردن وشواطئ البحر الميت“.

وأضاف عريقات، أن ”نتنياهو سيقول لناخبيه عقب عملية الضم، حصلت على القدس ومرتفعات الجولان وغور الأردن، إذن صوّتوا لي. النتائج ليست مهمة، دعوا الشرق الأوسط يحترق مقابل نجاح نتنياهو في الانتخابات“.

وكان نتنياهو أعلن عن عزمه بسط السيادة الإسرائيلية على غور الأردن، الواقع في المنطقة (ج)، وذلك في أعقاب إعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبو، بشأن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية في نوفمبر.

تهويد التعليم

من جهة أخرى، حذرت حركة ”فتح“ الفلسطينية، من سياسة إسرائيل الخطيرة في مجال التضييق على التعليم الفلسطيني، خاصة في مدينة القدس ومن ذلك إغلاق مكتب التربية والتعليم بالقدس في 2019، ونشر مدارس إسرائيلية تابعة للبلدية الإسرائيلية أو خاصة، وهذا كله يعارض متطلبات الهوية والثقافة والرواية الوطنية لشعبنا الفلسطيني في القدس والتاريخ بوجه عام.

ولفتت ”فتح“ إلى ”خطورة هذا التعدي على حقنا في التعليم؛ إذ يشكل تدخلا مرفوضا في الحياة الفلسطينية غرضه طمس الهوية الوطنية“، داعية الشركاء الأوروبيين إلى ”رصد هذه الانتهاكات الإسرائيلية وصدّها من خلال العقوبات ضد إسرائيل ومن خلال دعم العملية التعليمية الفلسطينية“.

وقال المتحدث باسم الحركة، عضو المجلس الثوري جمال نزال، إن ”المساهمة الأوروبية في موازنة الأونروا شريان حياة مركزي في الحياة الفلسطينية، كما تمثل مرتكز استقرار لدول محيطة بنا أهمها لبنان والأردن وسوريا، بما لا يقل أهمية لنا عن دور الأونروا في غزة والقدس وباقي أنحاء الضفة الغربية“.