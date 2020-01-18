عودة الهدوء إلى وسط بيروت بعد أعنف اشتباكات منذ بدء الاحتجاجات

عاد الهدوء إلى وسط العصمة اللبنانية بيروت فجر اليوم، بعد أعنف اشتباكات منذ بدء الاحتجاجات أسفرة عن إصابة اكثر من 200 شخص.
واندلعت مواجهات، مساء السبت، بين عناصر من قوات الأمن اللبنانية ومحتجين أمام مقر مجلس النواب (البرلمان)، وسط العاصمة بيروت.
وضمن مسيرات بعنوان ”لن ندفع الثمن“، تجمع محتجون أمام البرلمان؛ احتجاجاً على استمرار تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية.
وجدد المحتجون مطالباتهم باستقلالية القضاء، ومحاسبة الفاسدين، وتشكيل حكومة من اختصاصيين مستقلة عن الأحزاب السياسية، مع استبعاد الوجوه الوزارية القديمة، التي يتهمونها بالفساد والافتقار للكفاءة.