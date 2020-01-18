لبنان.. اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن في محيط البرلمان (فيديو)

أطلقت قوات الأمن في لبنان، اليوم السبت، الغاز المسيل للدموع واستخدمت خراطيم المياه؛ لتفريق متظاهرين تجمعوا أمام البرلمان في العاصمة بيروت.

وتجددت الاحتجاجات عقب انتهاء مهلة منحها المحتجون للسلطة لتشكيل الحكومة، حيث انتشرت دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتنفيذ عصيان مدني، في ظل عدم تشكيل الحكومة.

ويواصل رئيس الوزراء المكلف حسان دياب، منذ أربعة أسابيع، مشاورات لتشكيل حكومة تواجه من الآن رفضا بين المحتجين.

وأظهرت مقاطع متداولة على موقع ”تويتر“ قوى الأمن وهي تطلق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في محيط البرلمان، وسط حالة من الكر والفر بين الطرفين.

العنف المفرط بخراطيم المياه من قوى الأمن أمام مدخل ساحة النجمة #لبنان_ينتفض pic.twitter.com/udmF3ZIKGA — Mhّmd (@dankar) January 18, 2020

وانطلقت مسيرة أيضًا من أمام مؤسسة كهرباء لبنان إلى ساحة النجمة، حيث مقر البرلمان، وسط هتافات تردد: ”مصاري سرقتوها… عالخزينة ردوها… هيلا هيلا هو“.

طيِّب هيدا مقبول من قبل بعض الثوار؟!

مش مقبول ابدًا ومش مسموح والبعض لازم يتحاسب وهول الأشخاص لازم يكونوا بالمغافر مش الأوادم يلي عم بطالبوا بحقن! #لبنان #لبنان_الجديد @KaramRachel @salmanonline

pic.twitter.com/1W8nDDGCDF — Elie Merheb | ايلي مرعب (@_ElieMerheb) January 18, 2020

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2019 احتجاجات شعبية أجبرت حكومة سعد الحريري على الاستقالة، في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.

ما يجري في ساحة النجمة…

كأنو مبلش الماتش بكير ليوم ????

#لبنان_الجديد pic.twitter.com/dTZsqs6YPv — Mahdii Shuman ???????? (@MahdiiShuman) January 18, 2020