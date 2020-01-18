 لبنان.. اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن في محيط البرلمان (فيديو) – إرم نيوز‬‎

لبنان.. اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن في محيط البرلمان (فيديو)

لبنان.. اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن في محيط البرلمان (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

أطلقت قوات الأمن في لبنان، اليوم السبت، الغاز المسيل للدموع واستخدمت خراطيم المياه؛ لتفريق متظاهرين تجمعوا أمام البرلمان في العاصمة بيروت.

وتجددت الاحتجاجات عقب انتهاء مهلة منحها المحتجون للسلطة لتشكيل الحكومة، حيث انتشرت دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتنفيذ عصيان مدني، في ظل عدم تشكيل الحكومة.

ويواصل رئيس الوزراء المكلف حسان دياب، منذ أربعة أسابيع، مشاورات لتشكيل حكومة تواجه من الآن رفضا بين المحتجين.

وأظهرت مقاطع متداولة على موقع ”تويتر“ قوى الأمن وهي تطلق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في محيط البرلمان، وسط حالة من الكر والفر بين الطرفين.

وانطلقت مسيرة أيضًا من أمام مؤسسة كهرباء لبنان إلى ساحة النجمة، حيث مقر البرلمان، وسط هتافات تردد: ”مصاري سرقتوها… عالخزينة ردوها… هيلا هيلا هو“.

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2019 احتجاجات شعبية أجبرت حكومة سعد الحريري على الاستقالة، في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.

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