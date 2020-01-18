هندوراس تعلن أنها ستنقل سفارتها من تل ابيب الى القدس

المصدر: أ ف ب

أعلن رئيس هندوراس خوان أورلاندو هرنانديز الجمعة أنّ حكومته ستنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس المحتلة بمجرد أن تفتح إسرائيل سفارة في تيغوسيغالبا.

وقال ”نحن فقط ننتظر قيام دولة إسرائيل (..) بفتح مكتبها (الدبلوماسي) في تيغوسيغالبا، وسننقل السفارة إلى القدس“.

وجاءت تصريحات رئيس هندوراس في بويرتو كورتيس، على بعد 200 كلم شمال تيغوسيغالبا، خلال حفل استلام سفينة حربية اشترتها هندوراس من إسرائيل.

وذكّر خوان أورلاندو هرنانديز بأنّ بلاده افتتحت في ايلول/سبتمبر مكتبا تجاريا في القدس المحتلة، كامتداد لسفارتها في تل أبيب.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في 6 كانون الاول/ديسمبر 2017 الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده اليها من تل ابيب ما أثار استياء المجتمع الدولي والفلسطينيين.