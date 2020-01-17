السودان يفرج عن صحفي مصري بعد استجوابه لتصويره منطقة عسكرية

أفرجت السلطات السودانية، مساء الخميس، عن الصحفي المصري مجدي قاسم من وكالة ”اسوشيتد برس“، بعد استجوابه لـ48 ساعة، كما سمحت له بالسفر إلى بلده.

واحتجزت القوات المسلحة السودانية، هذا الأسبوع، الصحفي قاسم أثناء تصويره منطقة القيادة العامة للقوات المسلحة وسط العاصمة الخرطوم، والتي تمنع قوانين البلاد تصويرها والاقتراب منها.

وسمحت السلطات لقاسم بعد اعتقاله، بالذهاب، واكتفت بحجز هاتفه المحمول، ليحضر في اليوم التالي لاستكمال الاستجواب.

وذكرت وزارة الإعلام السودانية، في بيان أصدرته الخميس، أنه ”عند حضور الصحفي المذكور في اليوم التالي في 14 يناير تم احتجازه لاستجوابه حول محتويات الهاتف المحمول التي رأت السلطات أن فيها تجاوزا لحدود العمل الصحفي العادي“.

وأكد البيان أنه ”تم التعامل مع قاسم بصورة لائقة وفي حدود القانون، وأفلحت المجهودات في صدور توجيه من القيادة العليا بإطلاق سراحه والسماح له بالسفر“.

وأضاف أن ”إطلاق سراحه تأخر لمدة 48 ساعة بسبب الأحداث التي شهدتها الخرطوم الثلاثاء، والمتعلقة بتمرد قوة من جهاز المخابرات، وانشغال الأجهزة المختصة بمعالجتها“.