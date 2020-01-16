العراق.. القبض على مفتي داعش ”شفاء النعمة“

ألقت شرطة نينوى العراقية القبض على مفتٍ لتنظيم داعش معروف بـ ”شفاء النعمة“ يكنى بأبي عبد الباري، وهو صاحب فتوى تفجير مسجد النبي يونس في الموصل، وفق ما أعلنته خلية الإعلام الأمني.

وقال بيان لخلية الإعلام الأمني، نقلته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء(نينا)، إن قوة من فوج سوات التابع لقيادة شرطة نينوى، ألقت القبض في الجانب الأيمن من الموصل على مفتي داعش المعروف بـ“شفاء النعمة“، المكنى بأبي عبد الباري، والذي كان يعمل إماما وخطيبا في عدد من مساجد المدينة .

وأضاف البيان: ”هذا الإرهابي معروف بخطبه المحرضة ضد القوات الأمنية، وكان يحرض على الانتماء لداعش ومبايعته، ويروج للفكر التكفيري المتطرف خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل، ويعد من قياديي الصف الأول، وهو المسؤول عن إصدار الفتاوى الخاصة بإعدام عدد من العلماء ورجال الدين الذين امتنعوا عن مبايعة التنظيم“.

وأوضح البيان الصادر عن خلية الإعلام الأمني أن ”المقبوض عليه هو المسؤول عن إصدار فتوى لتفجير مسجد النبي يونس عليه السلام“.