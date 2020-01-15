غارات إسرائيلية على موقع في قطاع غزة

شنت مقاتلات إسرائيلية، الأربعاء، غارات على موقع تابع لحركة ”حماس“ في قطاع غزة.

وأفاد مراسل وكالة الأناضول، بأن المقاتلات أطلقت عددًا من الصواريخ تجاه موقع تابع لكتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، شمالي القطاع.

وذكر المراسل أن القصف سبب أضرارًا مادية في ممتلكات المواطنين القريبين من مكان الاستهداف.

ولم يبلغ عن وقوع إصابات.

ويأتي القصف بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي إطلاق 4 قذائف صاروخية من قطاع غزة تجاه إسرائيل، تم اعتراض 2 منها.

ولم يعلن أي فصيل فلسطيني مسؤوليته عن إطلاق الصواريخ إلى غاية الساعة 19:00 ت.غ.