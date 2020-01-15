السودان.. الجيش يصد هجومًا على مقر سجن البشير في كوبر

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صدت القوات المسلحة السودانية، فجر الأربعاء، هجوما مسلحا على سجن كوبر بضاحية الخرطوم بحري، وبسطت سيطرتها على مقار هيئة العمليات المتمردة بالخرطوم. وفشلت محاولة وصول سيارات مسلحة من سجن كوبر حيث يقبع الرئيس المخلوع عمر البشير وقادة نظامه السابق، والمنتظرين على ذمة تحقيقات جرائم وفساد عهده. واستخدم الجيش الرصاص الحي لإبعاد السيارات المسلحة من محيط…