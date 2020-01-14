السودان.. النائب العام يلوح بالإعدام والسجن في مواجهة متمردي المخابرات

أعلن النائب العام في السودان، تاج السر الحبر، بتوجيه عقوبتا الإعدام والسجن ضد متمردي قوة جهاز المخابرات.

وقال الحبر، إن المادة ٥٦ من قانون الأمن الوطني ٢٠١٠، تنص على ان يُعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد، كل عضو يرتكب أفعال مشابهة.

وأفاد في بيان تحصل عليه ”إرم نيوز“، إن ماحدث من منسوبى جهاز المخابرات العامة“هيئة العمليات“ المسرحين يشكل جريمة التمرد بكامل أركانها، وقال : ”لابد من التعامل مع مرتكبيها وفقا لاحكام القانون وتقديمهم للمحاكمات العاجلة“.

وأشار النائب العام إلى أن القصور في إدارة المخابرات الذى ورد في تصريحات نائب رئيس المجلس السيادي، محمد حمدان دقلو ”حميدتي“، يجب ان يؤخذ ماخذ الجد، مؤكدا أن الامن وسيادة حكم القانون هي الأساس لاستقرار البلاد في هذه المرحلة.

ودعا النائب العام، لإجراء التحقيقات اللازمة للكشف عما حدث بكل ابعاده واعادة هيكله الجهاز وفقا لمقتضيات الوثيقة الدستوريه وقرارات مجلسي السياده والوزراء الصادرة في الصدد.

وقال الحبر، إن البلاد في حاجة لجهاز يصون أمنها وليس لترويع المواطنين وزعزعة أمن البلاد والعباد.

وذكر النائب العام، أن المادة ٥٦ من قانون الأمن الوطني ٢٠١٠، تنص على ان يُعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد، كل عضو يتآمر مع أي عضو أو أعضاء آخرين على التمرد، أو يثيره أو يشترك أو يتسبب فيه، أو ان يكون حاضراً أي تمرد ولا يبذل فيه أقصى جهده لقمعه، او يكون عالماً أو يتوافر لديه سبب يدعو للاعتقاد بأن تمرداً أو نية للقيام به ، أو أي مؤامرة ضد النِظام الدستوري القائم، ولا يقوم بالتبليغ عن ذلك .

وطالب الحبر بحسب المواد ٥٨،٥١ .’ من القانون الجنائى لسنة ١٩٩١، الاسراع في رفع الحصانات وتقديم المتهمين للمحاكمات العادله عن الجرائم التي ارتكبوها فى حق المواطنين .

وأعلن الحبر تمسك النيابة العامة بسيادة حكم القانون وحق المواطنين في الأمن والأمان.