صواريخ تستهدف معسكر التاجي شمالي العاصمة بغداد

ذكر بيان عسكري عراقي أن معسكر تدريب التاجي الواقع شمالي العاصمة أصيب بصاروخي كاتيوشا الثلاثاء دون وقوع أي خسائر بشرية.
وقال التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة ويحارب تنظيم داعش إن الهجوم لم يسفر عن إصابة أي جنود.
وقال المتحدث باسم التحالف الكولونيل مايلز كاجينز في تغريدة ”لم يتأثر أي جندي من التحالف بهذا الهجوم الصغير على قاعدة التاجي“.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.
وقال الجيش العراقي في بيان إن أربعة أشخاص أصيبوا يوم الأحد بعد إطلاق ثمانية صواريخ كاتيوشا على قاعدة بلد الجوية التي تستضيف عسكريين أمريكيين وتبعد نحو 80 كيلومترا شمالي بغداد. وقالت مصادر عسكرية إن المصابين جنود عراقيون.