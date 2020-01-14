صواريخ تستهدف معسكر التاجي شمالي العاصمة بغداد

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ذكر بيان عسكري عراقي أن معسكر تدريب التاجي الواقع شمالي العاصمة أصيب بصاروخي كاتيوشا الثلاثاء دون وقوع أي خسائر بشرية. وقال التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة ويحارب تنظيم داعش إن الهجوم لم يسفر عن إصابة أي جنود. وقال المتحدث باسم التحالف الكولونيل مايلز كاجينز في تغريدة ”لم يتأثر أي جندي من التحالف بهذا الهجوم…