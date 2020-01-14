مصدر عسكري: الجيش السوداني يسيطر على مقر جهاز المخابرات في كافوري

نقلت وكالة ”رويترز“ على لسان مصدر عسكري سوداني قوله، مساء الثلاثاء، إن قوات الجيش السوداني سيطرت على مقر جهاز المخابرات في كافوري في الخرطوم.

وتجدد التوتر في العاصمة السودانية الخرطوم، مساء الثلاثاء، وسط إطلاق نار كثيف، وتحذيرات من انفلات الأمن، بعد تمرد عناصر من جهاز المخابرات العامة ضد خطة لإعادة هيكلته.

واتهم نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو ”حميدتي“، الثلاثاء، مدير جهاز المخابرات السوداني السابق صلاح عبد الله ”قوش ”بالوقوف وراء أحداث تمرد أفراد من جهاز المخابرات.

وطالب حميدتي، خلال مؤتمر صحفي في عاصمة جنوب السودان جوبا، بالقبض على ”قوش“ عن طريق تفعيل مذكرة اعتقال عبر الشرطة الدولية الإنتربول.

واتهم حميدتي مدير المخابرات العامة الفريق ”أبو بكر دمبلاب“ بالتقصير بحسم تفلتات أفراده ”رغم تحذيرنا له، أمس“، وقال إن أمر إقالته متروك للقيادة؛ للتدخل وحسم تمرد أفراد المخابرات.