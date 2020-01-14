الأمن اللبناني: جرح عناصر شرطة بينهم ضابط جراء أعمال شغب في بيروت (فيديو)

قالت قوى الأمن الداخلي اللبناني مساء اليوم الثلاثاء إن عددا من الأشخاص اعتدوا على رجال الأمن خلال تظاهرهم أمام مصرف لبنان وسط العاصمة بيروت“.

وذكرت في تغريدة لها عبر ”تويتر“،“ أن بعض المشاغبين في محيط مصرف لبنان المركزي اعتدوا على عناصر قوى الأمن الداخلي، محاولين الدخول إلى باحة المصرف، وقاموا برشقهم بالحجارة والمفرقعات النارية، وتحطيم بعض الممتلكات العامة والخاصة في شارع الحمرا، ما أدى الى جرح عدد من عناصر مكافحة الشغب بينهم ضابط برتبة نقيب.