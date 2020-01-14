اتهامات لحماس بافتعال أزمة غاز الطهي في غزة

اتهم نشطاء فلسطينيون في قطاع غزة حركة حماس بافتعال أزمة غاز الطهي في القطاع، تمهيداً لرفع سعر جرة الغاز.

ومنذ أيام لم يتوافر غاز الطهي في غزة، بينما تنفي حركة حماس ومؤسساتها وجود أي أزمة بالقطاع، قائلة إنها ستحارب المحتكرين من التجار.

وتعتمد غزة على غاز الطهي المصنع والذي يورد إليها من إسرائيل ومصر، حيث يعتبر الغاز الإسرائيلي أعلى تكلفة، في حين يعتبر المصري أقل تكلفة ويصل سعر الطن لقطاع غزة بحوالي 250 دولارا.

ووفق النشطاء، فإن الطن يكفي لـ83 جرة غاز سعة 12 كيلو، الأمر الذي يجعل سعر الواحدة يعادل 3 دولارات، مشيرين إلى أن من حق الحكومة ربح دولارين والتاجر دولار ونصف الدولار، مما يجعل سعر جرة الغاز يعادل 6.5 دولار.

وتساءلوا عن سبب بيع جرة الغاز بأكثر من عشرة دولارات في القطاع، سواء للغاز المصري أو الإسرائيلي، معتبرين أن ذلك بسبب سياسات حماس الضريبية والربحية التي تفرضها.

وفي السياق، قال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، وليد العوض، إن أزمة الغاز التي استحدثت في قطاع غزة مفتعلة من قبل حركة حماس.

وأوضح العوض، في تصريح لـ ”إرم نيوز“، أن الأزمة تأتي لتمرير إجراءات حماس في قطاع غزة وصفقاتها التي تخالف الإجماع الوطني والفصائلي، مشدداً على ضرورة وضع حد لكل تلك الممارسات.