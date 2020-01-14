الصدر يدعو إلى تظاهرة ”مليونية“ تندد بالوجود الأمريكي في العراق

دعا زعيم التيار الصدري في العراق، رجل الدين الشيعي البارز مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، إلى تظاهرة مليونية سلمية موحدة تندد بالوجود الأمريكي وبانتهاكاته.

وقال الصدر في تغريدة عبر تويتر: إن ”سماء العراق وأرضه وسيادته تنتهك من قبل القوات الغازية… فإلى ثورة عراقية لا شرقية ولا غربية يكاد نصرها يفيء على العراق وأهله بالخير والبركات“.

وجاءت تغريدة الصدر بعد يوم من اجتماعه في مدينة قم الإيرانية لمناقشة إنهاء الوجود الأجنبي في العراق، حضره زعيم حركة ”النجباء“ أكرم الكعبي، وأمين عام كتائب ”سيد الشهداء“ أبو آلاء الولائي، وليث الخزعلي ممثلاً عن حركة عصائب أهل الحق.

ويقترب زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر شيئا فشيئا من زعماء قادة الفصائل المسلحة، على وقع التصعيد الحاصل بين الولايات المتحدة وإيران، وسط أنباء عن عقد تحالف جديد لمواجهة القوات الأمريكية في العراق.

وخلال السنوات الماضية، كان ينظر الصدر إلى تلك الميليشيات على أنها تابعة لإيران، وتنفذ أجندات خارجية، وكثيرا ما وصفها بـ“الميليشيات الوقحة“، وطالب غير مرة بحلها وحصر السلاح بيد الدولة.