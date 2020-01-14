بالصور والفيديو.. تمرد عسكري سوداني وأصوات إطلاق نار في الخرطوم

أفادت أنباء من العاصمة السودانية الخرطوم، بوجود تمرد بين وحدات تتبع لجهاز المخابرات السوداني، وسط سماع إطلاق نار كثيف بالعاصمة الخرطوم.
سماع دوي إطلاق نار في العاصمة السودانية #الخرطوم وسط أنباء عن تمرد بالمخابراتhttps://t.co/wrUASwwbkJ#إرم_نيوز #السودان pic.twitter.com/nFYImW5jIY
— إرم نيوز (@EremNews) January 14, 2020
وقال شهود عيان إن دوي إطلاق رصاص تردد في المنطقة داخل مبنى تستخدمه أجهزة الأمن السودانية في العاصمة الخرطوم.
????تمرد داخل هيئة العمليات و القوات المسلحة تحاصر مباني هيئة العمليات بحي الرياض – الخرطوم – و تم إغلاق شارع المطار ، مع تواصل سماع إطلاق نار كثيف . pic.twitter.com/STRt8YC9kf
— Dr-mohamed Abuo3of???????? (@abuorof) January 14, 2020
وأفاد مصدر عسكري بأن جنوداً من هيئة العمليات التابعة لجهاز المخابرات العامة بالعاصمة الخرطوم، أطلقوا النار بكثافة في الهواء؛ احتجاجاً على عدم تسلّم عدد منهم حقوق نهاية الخدمة كاملة.
وقال إن جنود هيئة العمليات تم تخيرهم في وقت سابق بين الانضمام إلى هيئة الاستخبارات في الجيش أو الدعم السريع، أو الإحالة إلى التقاعد.
صورة متداولة لعسكري يحمل آر بي جي في شوارع الخرطوم ظهر اليوم pic.twitter.com/MNzNRmf8S1
— محمد ودالريف (@9HYY2W0tzG0xEsO) January 14, 2020
وأضاف أن الغالبية العظمى من هذه القوات فضلت الإحالة إلى التقاعد والحصول على حقوق نهاية الخدمة.
وتابع أن عددا قليلا جدا من جنود الهيئة استلموا حقوقهم، لكن الموجودين في المعسكرات في ”الرياض“ و“كافوري“ و“سوبا“ (مقار تابعة لهيئة العمليات بالخرطوم) قاموا بإطلاق النار في الهواء بكثافة، وقالوا إنهم لن يستلموا حقوقهم؛ لأنها ضعيفة، وطالبوا بالمبلغ كاملا.
إطلاق نار قرب مقر المخابرات في الخرطوم https://t.co/CfOk8yWRMM pic.twitter.com/3S9cUYedC2
— اخبار الامارات UAE NEWS (@newsemaratyah) January 14, 2020
وتزامنت أحداث مقرات العمليات في العاصمة الخرطوم، مع احداث مشابهه في حاضرة شمال كردفان ”الأبيض“- غربي البلاد- التي سمع المواطنين فيها أصوات رصاص كثيف من مقر هيئة العمليات بالمدينة.