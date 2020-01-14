بالصور والفيديو.. تمرد عسكري سوداني وأصوات إطلاق نار في الخرطوم

أفادت أنباء من العاصمة السودانية الخرطوم، بوجود تمرد بين وحدات تتبع لجهاز المخابرات السوداني، وسط سماع إطلاق نار كثيف بالعاصمة الخرطوم.

وقال شهود عيان إن دوي إطلاق رصاص تردد في المنطقة داخل مبنى تستخدمه أجهزة الأمن السودانية في العاصمة الخرطوم.

????تمرد داخل هيئة العمليات و القوات المسلحة تحاصر مباني هيئة العمليات بحي الرياض – الخرطوم – و تم إغلاق شارع المطار ، مع تواصل سماع إطلاق نار كثيف . pic.twitter.com/STRt8YC9kf — Dr-mohamed Abuo3of???????? (@abuorof) January 14, 2020

وأفاد مصدر عسكري بأن جنوداً من هيئة العمليات التابعة لجهاز المخابرات العامة بالعاصمة الخرطوم، أطلقوا النار بكثافة في الهواء؛ احتجاجاً على عدم تسلّم عدد منهم حقوق نهاية الخدمة كاملة.

وقال إن جنود هيئة العمليات تم تخيرهم في وقت سابق بين الانضمام إلى هيئة الاستخبارات في الجيش أو الدعم السريع، أو الإحالة إلى التقاعد.

صورة متداولة لعسكري يحمل آر بي جي في شوارع الخرطوم ظهر اليوم pic.twitter.com/MNzNRmf8S1 — محمد ودالريف (@9HYY2W0tzG0xEsO) January 14, 2020

وأضاف أن الغالبية العظمى من هذه القوات فضلت الإحالة إلى التقاعد والحصول على حقوق نهاية الخدمة.

وتابع أن عددا قليلا جدا من جنود الهيئة استلموا حقوقهم، لكن الموجودين في المعسكرات في ”الرياض“ و“كافوري“ و“سوبا“ (مقار تابعة لهيئة العمليات بالخرطوم) قاموا بإطلاق النار في الهواء بكثافة، وقالوا إنهم لن يستلموا حقوقهم؛ لأنها ضعيفة، وطالبوا بالمبلغ كاملا.

إطلاق نار قرب مقر المخابرات في الخرطوم https://t.co/CfOk8yWRMM pic.twitter.com/3S9cUYedC2 — اخبار الامارات UAE NEWS (@newsemaratyah) January 14, 2020

وتزامنت أحداث مقرات العمليات في العاصمة الخرطوم، مع احداث مشابهه في حاضرة شمال كردفان ”الأبيض“- غربي البلاد- التي سمع المواطنين فيها أصوات رصاص كثيف من مقر هيئة العمليات بالمدينة.

وشاهد مواطنين بالخرطوم، طائرات عسكرية تحلق على مسافات منخفضة وسط الاحياء السكنية، وسيارات عسكرية ومدرعة تجوب طرقات المدينة.