25 قتيلا في اشتباكات بين الجيش السوري ومسلحين بريف دمشق

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن نحو 25 عنصرا من الجيش السوري ومن المسلحين، قتلوا جراء اشتباكات جرت بين الطرفين في بلدة رنكوس السورية في القلمون الغربي، قرب الحدود اللبنانية.

وداهمت قوات النظام السوري بالدبابات والمدرعات، اليوم الأربعاء، بلدة رنكوس، شمال دمشق، بعد أن تم إبلاغها بوجود مسلحين من أبناء البلدة ليس لهم صلة بالفصائل لكنهم رفضوا التسوية والانتقال إلى إدلب وفضلوا البقاء في جرود المنطقة بعيدا عن الأنظار، وفقا لرواية المرصد.

واندلعت اشتباكات بين المجموعة المسلحة وبين قوات النظام؛ ما أدى لمقتل أربعة جنود سوريين وتسعة مسلحين.

لكن وعقب الجولة الأولى هذه قام المسلحون بهجوم معاكس استهدف حواجز لقوات النظام في البلدة، وهو ما تسبب في مقتل 10 عناصر من قوات النظام.

ولا تزال البلدة تشهد توترا كبيرا حتى اللحظة وسط استنفار أمني لقوات النظام وشنها لحملات دهم وتفتيش دقيق.

وكانت بلدة رنكوس من المناطق التي شهدت مظاهرات مناهضة للنظام في بداية الاحتجاجات التي اندلعت العام 2011، وتعرضت لبضع حملات عسكرية من قبل النظام.

وسيطرت فصائل من المعارضة المسلحة على البلدة عام 2011، لكن الجيش السوري تمكن من استعادة السيطرة على البلدة في حزيران /يوينو 2014.

وتقع بلدة رنكوس بالقرب من الحدود اللبنانية، ويبلغ عدد سكانها زهاء 25 ألف نسمة، وتبعد 35 كيلومترا شمال العاصمة دمشق.