كتلة العامري تهدد بالتصعيد العسكري ضد الوجود الأمريكي بالعراق

هددت كتلة تحالف ”الفتح“ في البرلمان العراقي، الإثنين، بالتصعيد العسكري ضد القوات الأمريكية إذا لم تستجب للقرار العراقي بالخروج من البلاد.

و“الفتح“ ثاني أكبر كتلة في البرلمان (47 من أصل 329 مقعداً)، ويتزعمه هادي العامري ويتألف من أذرع سياسية لفصائل شيعية مسلحة مثل ”منظمة بدر“، و“عصائب أهل الحق“ و“حركة النجباء“.

وقال رئيس الكتلة محمد الغبان للتلفزيون الحكومي، إن ”الحكومة العراقية مطالبة باتخاذ التدابير لإنهاء تواجد القوات الاجنبية في البلاد، لاسيما بعد قرار مجلس النواب (البرلمان) الأخير“.

وأضاف الغبان أن ”أي مماطلة او التفاف من قبل القوات الامريكية سيؤدي إلى تصعيد شعبي ومواجهات عسكرية ضدهم“، محذرا من ”زعزعة أمن المنطقة وتضرر العلاقة بين بغداد وواشنطن“.

وصوت البرلمان العراقي في 5 يناير/كانون ثان الجاري على قرار يطالب بموجبه حكومة بغداد بإنهاء التواجد العسكري الأجنبي في البلاد، خلال جلسة شهدت مقاطعة النواب الأكراد ومعظم النواب السنة.