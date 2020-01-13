الأردن .. السجن 4 أشهر لمتسلل إسرائيلي

قضت محكمة أمن الدولة في الأردن، اليوم الاثنين، بحبس المتسلل الإسرائيلي قسطنطين كوتوف، 4 أشهر، تُنفذ منذ توقيفه في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وغرامة مالية قيمتها ألف دينار.

وأدانت المحكمة الإسرائيلي، بحيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي وجنحة دخول البلاد بطريقة غير مشروعة.

وفي التفاصيل، حكمت المحكمة على المتسلل بالسجن لمدة عام عن تهمة حيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي، لكنها قررت تخفيضها إلى 3 أشهر، لأن المتهم متزوج ولديه أطفال، وذلك بقصد إعطائه فرصة لإصلاح نفسه، بحسب موقع ”خبرني“ المحلي.

أما بخصوص تهمة الدخول إلى الأراضي الأردنية بطريقة غير مشروعة، فقد قررت المحكمة حبس المتهم 4 أشهر.

وانتهى الأمر بقرار المحكمة العمل بالعقوبة الأشد، وهي الحبس مدة 4 أشهر وغرامة قدرها ألف دينار.

وذكرت المحكمة، أن المتهم ملاحق من قبل السلطات الإسرائيلية، لتورطه بزراعة المواد المخدرة، وأنه عقد العزم على السفر إلى روسيا من خلال التواصل مع السفارة الروسية في عمّان.

وقالت المحكمة، إن المتسلل اجتاز الحدود سيرا على الأقدام، قبل أن تضبطه القوات المسلحة الأردنية، وبتفتيشه عُثر على 27 ألف شيكل، وسيجارة ماريغوانا.

واعترف المتهم بتهمة اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية، لكنه أنكر التهمة الأولى، متذرعا بأن تعاطي الماريغوانا في إسرائيل لا يعتبر جريمة.

واعتبرت المحكمة أن ما دفع به المتهم لا قيمة له، لأنه مبني على جهله بالقانون الأردني، الأمر الذي لا يعفيه من المسؤولية الجزائية.

ودخل المتهم الأراضي الأردنية بطريقة غير مشروعة في 29 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

ووجهت النيابة العامة للإسرائيلي، تهمتي حيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي ودخول أراضي المملكة بطريقة غير مشروعة ، بحسب موقع ”عمون“ المحلي.

وفيما طلب المدعي العام إنزال العقوبة الرادعة بحقه، يعد الحكم قابلا للطعن أمام محكمة التمييز .