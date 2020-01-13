”فتح“ مهاجمة ”حماس“: الوحدة الوطنية لا تكون بتقبيل أيادي زعامات عواصم إقليمية

هاجم أسامة القواسمي، الناطق باسم حركة فتح، اليوم الاثنين، حركة حماس على خلفية مواقفها الأخيرة على الساحتين الداخلية والخارجية، فيما يتعلق بالانتخابات والمصالحة والعلاقة مع السلطة الفلسطينية.

وقال عضو المجلس الثوري للحركة، إن ”طريق الوحدة الوطنية يحتم عدم الاصطفاف في المحاور، وعدم تقديم الطاعات والولاءات وتقبيل الأيادي لأية عاصمة، وإنما احترام إرث الشهداء وكرامة الأسرى وشموخ الماجدات اللواتي يرفعن رؤوسهن عاليا فخرا وعزا بفلسطين وقدسها وتضحيات أبنائها، ونضال شعب أبهر العالم بصموده“.

وأكد القواسمي في تصريح صحفي، نشرته وكالة ”وفا“، أن كلمة السر في معادلة الوحدة الوطنية تكمن في جعل فلسطين الدولة والقدس العاصمة أولا وأخيرا، وأن الانتماء الوطني لا يكون ضمن أجندات الإصطفاف والولاء للغير، وإنما ضمن إعلاء القرار الوطني الفلسطيني المستقل.

وشدد على أن الوحدة الوطنية سهلة وممكنة وواجبه، إذا ما عرف البعض أن تقبيل أيادي أمهات الشهداء والأسرى أولى من تقبيل أيادي زعامات لعواصم إقليمية، وأن الكرامة الفلسطينية مبدأ وسلوك ونهج، وليس شعارات فارغة، وأن الولاء لغير فلسطين والقدس مذلة وتذلل لا يليق بشعبنا وتاريخه.

وكان إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة ”حماس“ سافر إلى إيران وقدم واجب العزاء للقيادة الإيرانية في مقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني في غارة أمريكية بالعراق، وقدم خطابا في تأبينه وصفه فيه بـ ”شهيد القدس“ واعتبر اغتياله ”جريمة نكراء“، مشددا على أنها ”تستحق الإدانة والرد والعقوبة لمن ارتكبها“، كما زار هنية منزل سليماني والتقى ابنته.

وفي قطاع غزة، أقامت الحركة بيت عزاء لقاسم سليماني واصفة إياه في إعلاناتها الدعائية بـ ”القائد الكبير والجنرال الشهيد“.