وضعتهم في ماء بارد.. تقرير يكشف تصاعد انتهاكات ”حماس“ ضد صحفيي غزة

كشفت نقابة الصحفيين الفلسطينيين عن تصاعد الانتهاكات التي يرتكبها الأمن التابع لحركة حماس في قطاع غزة ضد الصحفيين.

وحسب تقرير نشرته النقابة، ”تعرض الصحفيون لأشكال عديدة من التعذيب الشديد والإهانة والملاحقة والسجن واقتحام المنازل والضرب والشبح وغيرها من الأساليب المحرمة“.

وتشير الشهادات لدى نقابة الصحفيين إلى وضع بعض الصحفيين في حوض الماء ”البانيو“ في فصل الشتاء وبماء بارد مع الضرب والإهانات مثلما حدث مع الصحفي لؤي الغول، إلى جانب شهادات عديدة تلقتها النقابة عن ملاحقات حتى للصحفيات مثلما حدث مع الصحفية هاجر حرب وغيرها.

وقالت النقابة في تقريرها إن ”الأمن التابع لحركة حماس استخدم أساليب تصل حد الجرائم خلال احتجاز عشرات الصحفيين، الذين سجلوا شهاداتهم المؤلمة للتعذيب الذي تعرضوا له في الزنازين ولأيام متواصلة، أدت لوصول بعضهم للمستشفيات، دون السماح للأهالي او المحامي بزيارتهم كما حدث مع الصحفي عامر بعلوشة“، حسب وكالة ”معا“.

وأضافت أن ممارسات ”حماس“ كذلك تضمنت ”الاعتداء على المؤسسات والشخصيات إذ تم ضرب نائب مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان جميل سرحان حيث تعرض لجروح مختلفة في جسمه، وكذلك اقتحام وتحطيم مقر تلفزيون فلسطين في غزة وإصدار ما تسمى وزارة الإعلام التابعة لحماس قرارا بمنع أي عمل أو تقرير له علاقة بالمؤسسات الحكومية التابعة لحماس إلا بقرار وتصريح من مكتبها الحكومي“.

وكان تقرير النقابة سجل ”160 انتهاكا في قطاع غزة التي تسيطر عليه حكومة الأمر الواقع التابعة لحركة حماس، بينما سجل بالضفة الغربية 94 انتهاكا منها 45 انتهاكا من قبل الأجهزة والدوائر المختلفة لدى الحكومة الفلسطينية من بينها 26 انتهاكا في الربع الأول من العام 2019 في حين سجل بحق النيابة العامة والقضاء الفلسطيني 49 انتهاكا بقرارها حجب الـ49 موقعا إلكترونيا وصفحات فيسبوك“.