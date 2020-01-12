العراق.. محتجون يحرقون مقر ميليشيات بدر في كربلاء (فيديو)

أفاد مصدر أمني بأن محتجين أضرموا النار في مقر ميليشيات ”بدر“، أحد فصائل ”الحشد الشعبي”، في محافظة كربلاء وسط العراق، مساء الأحد، فيما يحاولون اقتحام مبنى المحافظة.

وقال ضابط في شرطة كربلاء برتبة نقيب، إن ”العشرات من المحتجين أضرموا النار في مقر منظمة بدر في كربلاء“.

ولفت، المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه إلى أن ”النيران جاءت على قسم كبير من المقر، فيما تحاول فرق الدفاع المدني السيطرة على الحريق الذي وصل إلى مخزن قريب يحتوي على خيم وكراسٍ بلاستيكية“.

وأضاف المصدر أن ”المتظاهرين يحاولون الآن اقتحام مبنى المحافظة (مقر الحكم المحلي) وسط كربلاء، فيما دخلت قوات الأمن بمواجهات مع المتظاهرين في محاولة لإبعادهم“.

وأشار إلى أن قوات الأمن تطلق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، بينما يرد المتظاهرون بإلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة.

#كربلاء

قبل قليل من قرب مبنى المحافظة قوات مكافحة الشغب تطلق قنابل مسيل دموع على المتظاهرين. pic.twitter.com/UObMwiP3n5 — عـ♥ـرآقـ♥ـيـ♥ـهّ وٌآفـ♥ـتـ♥ـخـ♥ـر (@U7r5jbDEo7t6ULB) January 12, 2020

ويسود غضب كبير بين المحتجين العراقيين على خلفية اغتيال صحفيين اثنين برصاص مجهولين في محافظة البصرة جنوب البلاد، الجمعة.