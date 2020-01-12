”الحشد الشعبي“ يكشف حقيقة اغتيال طالب الساعدي قائد لواء كربلاء

نفت هيئة الحشد الشعبي (قوات شيعية موالية للحكومة العراقية)، الأحد، تعرض أحد قيادييها لعملية اغتيال في العاصمة بغداد، ليلة السبت.

ومساء السبت، أفادت وسائل إعلام محلية أن مسلحين مجهولين اغتالوا طالب الساعدي، قائد لواء كربلاء في الحشد الشعبي، في حي الصدر شرقي بغداد.

وقالت الهيئة في بيان إن ”وسائل التواصل الاجتماعي تناقلت، السبت، أنباء عن تعرض أحد قياديي الحشد الشعبي للاغتيال، مرفقة ذلك بصور وبطاقات تعريفية“.

ونفت الهيئة ”تعرض أحد مسؤوليها لعملية اغتيال“، مشددة على ”ضرورة تلقي الأخبار من المصادر الرسمية، خاصة أن ما تم تناقله من صور ظهر فيها هوية تعريف غير مسجلة ضمن موارد هيئة الحشد“.

ويأتي هذا الحادث بعد يوم واحد من اغتيال صحفيين اثنين على يد مسلحين مجهولين في مدينة البصرة.

وتتكرر حوادث الاغتيال في البلاد، وتطال على نحو خاص الناشطين في الاحتجاجات والصحفيين، منذ بدء الاحتجاجات الشعبية المناوئة للحكومة والنخبة السياسية الحاكمة مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

ويتكون الحشد من فصائل شيعية في الغالب، يتلقى معظمها التمويل والتدريب من إيران، وتواجه اتهامات بالوقوف وراء قمع الاحتجاجات وعمليات اغتيال واختطاف ناشطي الاحتجاجات، وهو ما ينفيه الحشد.