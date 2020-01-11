تحليق كثيف لمروحيات أمريكية في محيط مطار بغداد

حقلت مروحيات أمريكية بكثافة، السبت، في محيط مطار بغداد، حيث توجد قاعدة عسكرية تستضيف جنودًا أمريكيين، حسب مصدر عسكري عراقي.

وقال المصدر، وهو ضابط في وزارة الدفاع برتبة نقيب، إن مروحيات أمريكية حلقت بكثافة في مناطق غرب العاصمة بغداد، وبالتحديد في محيط مطار بغداد الدولي.

وتابع المصدر، طلب عدم نشر اسمه، أنه توجد قاعدة عسكرية في محيط المطار، يوجد بها جنود أمريكيون وعراقيون.

وأوضح أن المروحيات الأمريكية تستكشف المنطقة؛ خشية شن هجمات صاروخية على القاعدة.

وتعرضت القاعدة، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، لهجومين بالصواريخ، أصيب في أحدهما 6 جنود عراقيين من قوات مكافحة الإرهاب.

وتتهم واشنطن كتائب ”حزب الله“ العراقي، الموالي لإيران، بالوقوف خلف الهجومين.

كما تعرضت السفارة الأمريكية في بغداد، الأسبوع الماضي، لثلاث هجمات بصورايخ كاتيوشا، سقطت في محيطها، فضلًا عن شن إيران هجمات صاروخية على قاعدتين في العراق تستضيفان قوات أمريكية.