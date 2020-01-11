”مصر للطيران“ تستأنف رحلاتها إلى بغداد

قررت شركة مصر للطيران، اليوم السبت، استئناف رحلاتها الجوية إلى بغداد، بعد تعليقها 3 أيام؛ بسبب التوترات الأمنية التي شهدها العراق خلال اليومين الماضيين.

وقالت ”مصر للطيران“، في بيان، إن ”قرار استئناف الرحلات الجوية إلى بغداد جاء بعد تقييم ومتابعة الموقف الأمني، إذ من المقرر أن تتم متابعة تطورات الأوضاع الأمنية أولاً بأول بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية؛ لاتخاذ ما يلزم من قرارات وذلك حفاظًا على سلامة الركاب والطائرات“.

وكانت مصر للطيران قد علقت رحلاتها لمدة 3 أيام اعتباراً من الأربعاء حتى اليوم السبت؛ لحين التأكد من استقرار الحالة الأمنية في العاصمة العراقية.