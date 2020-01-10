عباس: متمسكون بإجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس

جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الجمعة، تمسكه بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية الفلسطينية في مدينة القدس المحتلة.

وجاء ذلك في بيان للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عقب اجتماعها في رام الله، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.

وأشار البيان إلى أن ”عباس يشدد على التمسك بإجراء الانتخابات تصويتًا وترشيحًا داخل القدس الشرقية“، في ظل عرقلة إسرائيل لذلك.

وطالبت التنفيذية، المجتمع الدولي، بإلزام إسرائيل بعدم الاستمرار بعرقلة إجراء الانتخابات، خاصة في القدس الشرقية.

ونهاية ديسمبر/ كانون الأول 2019، ذكرت صحيفة ”يديعوت أحرنوت“ العبرية، أن إسرائيل قررت ”تجاهل طلب السلطة الفلسطينية بشأن السماح للفلسطينيين في القدس الشرقية بالمشاركة في الانتخابات“.

وكانت السلطة الفلسطينية تقدمت بطلب رسمي من إسرائيل للسماح لسكان القدس الشرقية، بالمشاركة في الانتخابات التشريعية والرئاسية، ترشحًا وانتخابًا.