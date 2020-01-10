علاوي يعلن استقالته من البرلمان العراقي بسبب ”فشله“

أعلن زعيم ائتلاف الوطنية، رئيس وزراء العراق الأسبق إياد علاوي، اليوم الجمعة، استقالته من البرلمان العراقي؛ بسبب فشله في أداء دوره، وفق قوله.

وقال علاوي في بيان مقتضب: ”أعلن الاستقالة من عضوية مجلس النواب العراقي نتيجة فشل المجلس في أداء دوره التشريعي والرقابي، وعدم تعامله بجدية وإيجابية مع مطالب الحراك الشعبي والجماهيري“.

إلى ذلك، قالت مصادر مقربة من علاوي، لـ“إرم نيوز“، إن ”استقالة علاوي جاءت أيضا بسبب اتخاذ قوى سياسية موالية لإيران قرارا برلمانيا بشأن إنهاء التواجد الأجنبي من العراق، دون إشراك الكتل السياسية من المكون الكردي أو السني“

وأشارت المصادر إلى أن إياد علاوي يعتبر أن ”القرار (إخراج القوات الأمريكية من العراق) لا يمثل مجلس النواب، وإنما يمثل كتلا سياسية شيعية موالية لطهران“.