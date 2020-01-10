الجيش الليبي يعلن ميناءي مصراتة والخمس مناطق عسكرية مغلقة

أعلن الجيش الليبي اليوم الجمعة ميناءي مصراتة والخمس (شرق طرابلس) مناطق عسكرية مغلقة، وحذرت السفن الدولية من الإبحار إلى الميناءين.

جاء ذلك في خطاب أرسله آمر القوات البحرية الليبية اللواء فرج المهدوي، إلى مصلحة الموانئ، لتعميم خطاب دولي عن منع السفن من الإبحار إلى ميناءي مصراتة والخمس بسبب رفع الحالة القصوى والنفير العام، محذرا من أن أي سفينة تخالف التعليمات ستصبح هدفا مشروعا لقوات الجيش الليبي.

بدوره أرسل مدير عام مصلحة الموانئ والنقل البحري الليبية الربان حسن سالم مسعود، تعميما إلى كافة مديري الموانئ التجارية والنفطية الليبية، طالب فيه عدم إرسال السفن التجارية والنفطية إلى ميناءي مصراتة والخمس، بحكم أنهما يقعان في منطقة عمليات عسكرية.

يتزامن القرار مع تحقيق قوات الجيش تقدمات ميدانية بمواجهة الميليشيات في ضواحي العاصمة، في أعقاب السيطرة على مدينة سري الساحلية والاتجاه إلى مصراتة (شرق طرابلس).