السيستاني: يجب أن يكون العراق سيد نفسه

دعا آية الله علي السيستاني، المرجعية الدينية العليا لشيعة العراق، اليوم الجمعة، إلى أن يكون العراق سيد نفسه، وأن لا يتدخل غرباء في توجيه قراره، مؤكدا أن من بين أبناء العراق من يملك الكفاءة لذلك.

وندد السيستاني، خلال خطبة جمعة ألقاها عبر ممثله أحمد الصافي، بالهجمات التي تبادلتها الولايات المتحدة وإيران على أرض العراق، وحذر من تدهور الأمن في البلد والمنطقة على نحو أشمل؛ نتيجة المواجهة بين واشنطن وطهران.

وقال السيستاني، إن هذه الهجمات تنتهك سيادة العراق، وإنه لا ينبغي السماح للقوى الخارجية بتحديد مصير البلد.