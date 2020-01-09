الصومال.. هجوم يستهدف قوات خاصة شمال غربي مقديشو

استهدف مسلحون اليوم الخميس، تمركزا للقوات الخاصة الصومالية في منطقة ”أفغوي“ شمال غربي العاصمة مقديشو، وسط أنباء عن سقوط قتلى وجرحى.

ونقلت وسائل إعلام عن السلطات المحلية، قولها إن مسلحين فجروا قنبلة بموقع لتمركز القوات في المنطقة، تلاه اشتباك بأسلحة خفيفة بين الجانبين.

وحملت السلطات الصومالية حركة الشباب مسؤولية الهجوم، بينما لم تعلن الحركة مسؤوليتها عنه.

وقال وزير الأمن الداخلي السابق، والنائب في البرلمان، عبد الرزاق محمد، في بيان: إن ”الجيش الوطني الصومالي تمكن من التصدي للمسلحين وإبعادهم عن المنطقة“.

وأشار إلى أن جنديين جرحا وأصيب عدد غير محدد من المدنيين، دون الإدلاء بمزيد من المعلومات.