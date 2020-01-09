مقتل وإصابة جنود عراقيين على الحدود مع سوريا

قتل وأصيب عدد من عناصر قوات الأمن العراقية، اليوم الخميس، على الحدود العراقية السورية، خلال تعرضهم لهجوم من قبل تنظيم داعش.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان مقتضب، إن ”القوات الأمنية تجري عملية تفتيش بحثا عن عناصر إرهابية، تعرضت للفوج الثالث في لواء شرطة الحدود الرابع ضمن الحدود العراقية السورية، مما أدى إلى مقتل منتسبين اثنين وجرح اثنين آخرين“.

واستعاد العراق الموصل وبقية الأراضي التي سيطر عليها تنظيم داعش، والتي كانت تقدر بثلث مساحة العراق، خلال حرب طاحنة استمرت 3 سنوات وانتهت أواخر عام 2017، إلا أن التنظيم ما زال يحتفظ بجيوب وخلايا نائمة موزعة في أرجاء البلاد، وعاد تدريجيا لأسلوبه القديم في شن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات، التي كان يتبعها قبل 2014.