الصدر ينصح بإغلاق مقرات الحشد الشعبي ويقول: ”الأزمة انتهت“

قال زعيم التيار الصدري في العراق، رجل الدين الشيعي البارز مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، إنه ينصح بإغلاق مقرات ميليشيات الحشد الشعبي؛ لكي لا تكون هدفا لاستهداف خارجي.

وأشار الصدر في تغريدة بحسابه على موقع تويتر إلى أن الأزمة التي نشبت بين واشنطن وطهران انتهت، خصوصا بعد خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وخطاب إيران.

ودعا الزعيم الشيعي الفصائل المسلحة إلى عدم البدء بعمل عسكري، وإسكات صوت التشدد إلى حين استنفاد جميع الطرق السياسية والدبلوماسية.

وشدد الصدر على ضرورة ”الإسراع بتشكيل حكومة صالحة قوية تعيد للعراق هيبته واستقلاليته في فترة لا تزيد على الخمسة عشر يوما، وبلا مهاترات سياسية أو برلمانية أو طائفية أو عرقية“.

وطالب زعيم التيار الصدري ”بتقديم خمسة مرشحين ذوي نزاهة وخبرة ليتم اختيار مرشح نهائي؛ ليشكل حكومة مؤقتة تشرف على الانتخابات المبكرة، وغيرها من الأمور التي ذكرناها سابقا“.