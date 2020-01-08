وزارة الخارجية العراقية: سنستدعي السفير الإيراني

قالت وزارة الخارجية العراقية، مساء اليوم الأربعاء، إنها ستسدعي السفير لإبلاغه ”بخرق السيادة“ الذي تعرضت له البلاد، بقصف طهران ليلة الأربعاء، قواعد أمريكية في الأنبار وأربيل.

وعبرت الخارجية في بيان نشرته على حسابها بموقع ”توتير“ رفضها استهداف إيران لقواعد عراقية منتصف ليلة الأربعاء، بصواريخ ضربت معسكرات تضم قوات عراقية وغير عراقية.

واعتبر البيان، ما قامت به إيران ”خرقا للسيادة العراقية“ ودعا ”جميع الأطراف المعنية إلى التحلي بضبط النفس، والعمل على تخفيض التوتر بالمنطقة، وعدم جعل العراق ساحةَ حربٍ لتصفية حساباتهم، وأن تعمل على حلحلة الأزمات التي تعاني منها المنطقة“.

وتابع البيان: ”نُشدِّد على أنَّ العراق بلدٌ مُستقل، وأنَّ أمنه الداخلي يحظى بالأولوية والاهتمام البالغين، ولن نسمح بأن يكون ساحة صراعات، أو ممرا لتنفيذ اعتداءات، أو مقرا لاستخدام أراضيه للإضرار بدول الجوار“.