السراج في بروكسل وسط مساعٍ أوروبية للتهدئة‎ بليبيا

المصدر: ا ف ب

اجتمع قادة الاتحاد الأوروبي برئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها من الأمم المتحدة فايز السراج الأربعاء، في بروكسل في وقت يسعون لاحتواء الأزمة المتصاعدة جنوب القارة الأوروبية في ظل المخاوف بشأن الهجرة غير الشرعية والإرهاب.

والتقى السراج وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الذي حذر في وقت سابق من أن ليبيا أمام ”مرحلة فاصلة، كما التقى برئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال ووزير الخارجية الألماني هايكو ماس الذي شارك قبل يوم بمحادثات عاجلة تتعلق بالشأن الليبي مع نظرائه الفرنسي والبريطاني والإيطالي.

وحذّر بوريل من أن ”الوضع غاية في الخطورة“، بعدما دان الثلاثاء ”التدخل“ التركي في النزاع الليبي، ومن المقرر أن يصل ميشال إلى تركيا نهاية الأسبوع لعقد محادثات مع الرئيس رجب طيب أردوغان.

وقالت أنقرة إنها أرسلت 35 جنديًا تركيًا كانوا يجرون عمليات تدريب وتنسيق لدعم حكومة الوفاق الوطنية، مصرّة على أنهم لن ينخرطوا في أي عمليات قتالية.

ويسعى الاتحاد الأوروبي لمنع خروج النزاع عن السيطرة خشية استغلال مجموعات إرهابية على غرار تنظيم داعش، الوضع لشن هجمات، ووسط قلق من أن الاضطرابات قد تدفع مزيدا من المهاجرين لعبور المتوسط باتجاه القارة.