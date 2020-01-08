دمشق تؤيد الضربات الإيرانية ضد القوات الأمريكية في العراق

في أول رد فعل رسمي سوري، أعلنت دمشق عن تأييدها للضربات الجوية الإيرانية التي استهدفت قواعد أمريكية في العراق، الليلة الفائتة.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية ”سانا“ عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية قوله، إن بلاده تؤكد حق إيران في الدفاع عن نفسها في وجه التهديدات الأمريكية، مبينة أن على الولايات المتحدة أن تتعلم كيف تتخلى عن نهج إخضاع الآخرين .

وأضاف المصدر الرسمي السوري أن دمشق تعلن تضامنها الكامل مع إيران فيما تتعرض له، وتحمل واشنطن مسؤولية كل ما يجري من تداعيات وذلك بسبب ما وصفها بالسياسة الرعناء للولايات المتحدة.

المصدر السوري رأى أن من حق الدول الرد على العدوان عليها بالطرق التي تراها مناسبة، مشددا على أن واشنطن هي المسؤولة عن إثارة الفتن والنعرات والاضطرابات في المنطقة.

وكانت القوات الإيرانية أطلقت، الليلة الفائتة، صواريخ على القوات التي تقودها الولايات المتحدة في العراق ردا على ضربة أمريكية بطائرة مسيرة أدت إلى مقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني قرب مطار بغداد، يوم الجمعة الماضي.

وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن بلاده اتخذت ”إجراءات محسوبة“ في إطار الدفاع عن النفس ولم تحاول تصعيد المواجهة.

وأورد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أصدر الأمر بتوجيه ضربة بطائرة مسيرة سليماني، تعليقا أوليا على تويتر قائلا ”كل شيء على ما يرام“.

وكان ترامب هدد في مطلع الأسبوع باستهداف 52 موقعا إيرانيا إذا ردت طهران على قتل سليماني.