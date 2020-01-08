الرئاسة العراقية: الهجوم الصاروخي الإيراني خرق للسيادة

استنكرت الرئاسة العراقية، اليوم الأربعاء، القصف الصاروخي الإيراني الذي استهدف مواقع عسكرية في البلاد، ودعت إلى تجنيب المنطقة أي صدام عسكري، وزج العراقيين في حرب جديدة.

واعتبرت الرئاسة، في بيان صحفي القصف الصاروخي الإيراني الذي استهدف مواقع عسكرية على الأراضي العراقية، خرقا للسيادة الوطنية، داعية إلى عدم استخدام العراق كساحة حرب للأطراف المتنازعة.

وأضاف البيان: ”تؤكد رئاسة الجمهورية أن العراق سبق له أن أعلن رفضه أن يكون منطلقا للاعتداء على أي دولة، كما يرفض أن يكون مصدر تهديد لأيّ من جيرانه، بل دعامة للاستقرار، ومساحة لتلاقي المصالح بين شعوب المنطقة، وأن أمنه وسيادته يجب أن يصانا وفقا للمواثيق الدولية والعلاقات والاتفاقات الثنائية“.

ورأت الرئاسة، أن ”وجود قوات التحالف الدولي في العراق، تم على أساس الاتفاقات المبرمة بين الحكومة العراقية والدول التي تشكل التحالف منها، لضرورة محاربة الإرهاب، وأن سياق ومصير تواجد هذه القوات هو شأن داخلي عراقي، معنية به الحكومة العراقية ومجلس النواب العراقي، وفق الأطر القانونية والدستورية والدبلوماسية، وعلى أساس التوافق الوطني وأولويات الأمن الوطني العراقي“.

ودعا البيان الرئاسي، كل الأطراف إلى ”ضبط النفس والحكمة، وتغليب لغة الحوار وعدم الانجرار إلى حرب مفتوحة تهدد أمن وسلم المنطقة والعالم، مثلما طالب الجميع بتجنيب شعبه وشعوب المنطقة أضرار أي صِدام عسكري في ضوء وضعه الأمني والسياسي الخاص“.