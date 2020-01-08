رئيس البرلمان العراقي يدين الانتهاك الإيراني للسيادة العراقية

أدان رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، الانتهاك الإيراني للسيادة العراقية، من خلال قصفها قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار، غرب العراق، وقاعدة حرير في أربيل، شمال العراق.

وقال الحلبوسي في بيان له: ”في الوقت الذي ندين فيه الانتهاك الإيراني للسيادة العراقية فجر اليوم الأربعاء، نؤكد رفضنا القاطع لمحاولة الأطراف المتنازعة استخدام الساحة العراقية لتصفية الحسابات فيما بينها“.

وأضاف أنه ”في هذا الظرف العصيب، نجدد دعوتنا للحكومة العراقية باتخاذ الإجراءات والتدابير السياسية والقانونية والأمنية اللازمة، لإيقاف مثل هذه الاعتداءات، والعمل على حفظ السيادة العراقية من الانتهاكات، وإبعاد العراق عن الصراع الدائر، وأن لا يكون ساحةً للتصفيات والاقتتال، أو طرفا في أي صراع إقليمي أو دولي“.

ودعا الحلبوسي جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتغليب الحكمة، مؤكداً على ”أهمية وحدة الموقف الوطني، وتضامن القوى والفعاليات الوطنية، لمواجهة التحديات وحفظ استقرار البلد وأمنه ومصالحه، وتجنيب شعبنا ويلات الحروب“.