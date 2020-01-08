الجيش الأمريكي ينشر راجمات صواريخ شرقي سوريا‎

نشرت القوات الأمريكية المتمركزة في محافظة دير الزور شرقي سوريا، راجمات صواريخ لمواجهة المجموعات الإرهابية التابعة لإيران.

وأفادت مصادر محلية لمراسل الأناضول، بأن القوات الأمريكية المتمركزة بالضفة الشرقية لنهر الفرات نشرت الراجمات في ثلاث نقاط هي: بادية بلدة السوسة، وحقلا ”العمر“ و“كونكو“ النفطيان.

وأشارت إلى أن النقاط التي تم نشر الراجمات فيها تقع قبالة نقاط تجمع رئيسة للمجموعات الإرهابية التابعة لإيران في الضفة الغربية للنهر، وهي مدينتا البوكمال والميادين ومركز مدينة دير الزور.

وسبق أن أخلت المجموعات الإرهابية التابعة لإيران مقراتها في مدينة البوكمال؛ تحسبا لضربات أمريكية، تزامنا مع ارتفاع حدة التوتر بين الجانبين بعد مقتل قائد ”فيلق القدس“ الإيراني قاسم سليماني بغارة أمريكية الجمعة، في العراق.

وفجر الأربعاء، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهدافه قاعدتين أمريكيتين بالعراق بعشرات الصواريخ الباليستية، ردا على مقتل سليماني.

وتحدثت وكالة ”فارس“ شبه الرسمية، عن وقوع 80 قتيلا على الأقل، في الهجوم الذي قالت إنه أوقع أضرارا كبيرة في قاعدة ”عين الأسد“، وهو ما نفاه مسؤول أمريكي في تصريح لقناة ”سي إن إن“.

ولاحقا أعلن متحدث الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، أن بلاده لا تملك إحصائيات حول عدد القتلى والأضرار جراء الهجوم، ولا “ تؤيد أي إحصائية“.

وعقب الهجوم الإيراني على القاعدتين، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب أحيط علما بالهجوم، وأنه يتابع تطورات الأوضاع عن كثب.