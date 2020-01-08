وزير خارجية تركيا يزور العراق غدا لتخفيف التوتر بعد ضربات إيرانية

قالت وزارة الخارجية التركية، اليوم الأربعاء، إن وزير الخارجية، مولود جاويش أوغلو، سيزور العراق غدا الخميس، في محاولة لتخفيف التوتر، بعد أن شنت إيران هجوما صاروخيا على قوات تقودها الولايات المتحدة، ردا على مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني.

وقالت الوزارة في بيان، إن الوزير جاويش أوغلو سيسافر إلى العراق في إطار ”الجهود الدبلوماسية المكثفة للحد من التوتر المتصاعد في أعقاب التطورات الأخيرة في المنطقة“.

وذكرت الوزارة في بيان منفصل أن ”جاويش أوغلو تحدث هاتفيا كذلك مع وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف“.

وقتلت القوات الأمريكية قاسم سليماني، الأسبوع الماضي؛ ما دفع إيران للتعهد بالانتقام. وذكر التلفزيون الإيراني الرسمي، أن إيران أطلقت 15 صاروخا على أهداف أمريكية في العراق في وقت مبكر من صباح اليوم.

وكان جاويش أوغلو قال يوم الاثنين، إن تركيا على اتصال مع جميع الأطراف في المنطقة ومع واشنطن، للتخفيف من حدة التوتر، وأضاف أن أنقرة ستعمل على حل المسألة.