”عصائب أهل الحق“: حان وقت الرد العراقي على أمريكا

قال قيس الخزعلي زعيم جماعة عصائب أهل الحق التي تدعمها إيران في العراق، اليوم الأربعاء، إن إيران قامت بالرد الأولي على مقتل القائد العسكري قاسم سليماني على يد الولايات المتحدة، مضيفا أن الوقت حان للرد العراقي.

وأضاف الخزعلي، الذي تصنف الولايات المتحدة جماعته منظمة إرهابية، على تويتر إن الرد العراقي لن يكون أقل من الإيراني.

وكتب في تغريدة ”الرد الإيراني الأولي على اغتيال القائد الشهيد سليماني حصل. الآن وقت الرد العراقي الأولي على اغتيال القائد الشهيد المهندس، ولأن العراقيين أصحاب شجاعة وغيرة فلن يكون ردهم أقل من حجم الرد الإيراني. وهذا وعد“.