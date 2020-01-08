أستراليا ونيوزيلندا تؤكدان سلامة قواتهما في العراق.. والفلبين تأمر بإجلاء مواطنيها

قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، اليوم الأربعاء، إن جميع الدبلوماسيين والعسكريين الأستراليين المتمركزين في العراق بخير.
وأضاف موريسون في تصريحات للصحافيين أن الوضع في العراق مائع بشدة، وأنه يتلقى إفادات مستمرة بالمستجدات.
وأشار إلى أنه سيلتقي بقادة الدفاع والوزراء المعنيين في كانبيرا في وقت لاحق اليوم.
كما أكد القائم بأعمال رئيسة الوزراء في نيوزيلندا ونستون بيترز، اليوم الأربعاء، أن قوات بلاده في العراق آمنة، مبديا في ذات الوقت بواعث قلق من التصعيد بين إيران والولايات المتحدة.
وقال بيترز ”حان وقت ضبط النفس وخفض التصعيد، وأن تتولى الدبلوماسية زمام الأمور.. الحكومة أحيطت علما بأن جميع قوات نيوزيلندا آمنة كما يمكن أن تكون في مثل هذه الأوضاع الآخذة بالتطور“.
ولنيوزيلندا 50 عسكريا في العراق، الذي هاجمت إيران قاعدتين عسكريتين فيه اليوم.
وقال بيترز إن معسكر التاجي، حيث تتمركز معظم القوة النيوزيلندية، لم يتعرض للهجوم.
بدورها قالت وزارة الخارجية الفلبينية اليوم الأربعاء إن مانيلا أمرت بإجلاء إلزامي لمواطنيها في العراق، وذلك بعد أن هاجمت إيران قوات أمريكية ردا على ضربة أمريكية أودت بحياة الجنرال قاسم سليماني .
وقال المتحدث باسم الوزارة إدواردو مينيز ”تقرر رفع مستوى الإنذار في عموم العراق إلى المستوى الرابع الذي يدعو إلى الإجلاء الإلزامي“.