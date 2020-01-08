أستراليا ونيوزيلندا تؤكدان سلامة قواتهما في العراق.. والفلبين تأمر بإجلاء مواطنيها

قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، اليوم الأربعاء، إن جميع الدبلوماسيين والعسكريين الأستراليين المتمركزين في العراق بخير.

وأضاف موريسون في تصريحات للصحافيين أن الوضع في العراق مائع بشدة، وأنه يتلقى إفادات مستمرة بالمستجدات.

وأشار إلى أنه سيلتقي بقادة الدفاع والوزراء المعنيين في كانبيرا في وقت لاحق اليوم.