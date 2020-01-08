مسؤول أمريكي: الصواريخ الإيرانية أصابت مناطق لا يتواجد بها أمريكيون

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قال مسؤول أمريكي، لوكالات الأتباء، إن الصواريخ الإيرانية أخطأت في أغلبها أهدافها ولم تصب مناطق يتواجد بها جنود أمريكيون. وأكد المسؤول عدم وقوع أي إصابات بصفوف الامريكيين نتيجة القصف الإيراني. وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن في الساعات الأولى من صباح اليوم، شن هجوم بصواريخ باليستية، استهدف قاعدة عين الأسد في الانبار العراقية وقاعدة عسكرية اخرى…