 مسؤول أمريكي: الصواريخ الإيرانية أصابت مناطق لا يتواجد بها أمريكيون – إرم نيوز‬‎

مسؤول أمريكي: الصواريخ الإيرانية أصابت مناطق لا يتواجد بها أمريكيون

مسؤول أمريكي: الصواريخ الإيرانية أصابت مناطق لا يتواجد بها أمريكيون

المصدر: فريق التحرير

قال مسؤول أمريكي، لوكالات الأتباء، إن الصواريخ الإيرانية أخطأت في أغلبها أهدافها ولم تصب مناطق يتواجد بها جنود أمريكيون.

وأكد المسؤول عدم وقوع أي إصابات بصفوف الامريكيين نتيجة القصف الإيراني.

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن في الساعات الأولى من صباح اليوم، شن هجوم بصواريخ باليستية، استهدف قاعدة عين الأسد في الانبار العراقية وقاعدة عسكرية اخرى قرب مطار أربيل في إقليم كردستان العراق.

وتتواجد في القاعدتين اللتين تم استهدافهما قوات أمريكية، لكن التقارير كشفت أن الصواريخ أخطأت هدفها وسقطت في مناطق لا تتواجد بها القوات الأمريكية، وسط انباء عن إصابة 5 جنود عراقيين.

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