إيران تحذر دول المنطقة من استخدام أراضيها لشن هجمات ضد طهران

قال التلفزيون الإيراني نقلا عن بيان للحرس الثوري، ”نحذر حلفاء أمريكا في المنطقة من أنهم سيتعرضون للهجوم إذا استُخدمت بلادهم لشن هجمات على طهران“.

وتوعد الحرس الثوري الإيراني، الولايات المتحدة، برد ”أكثر عنفًا وسحقًا“ إذا ردت قواتها على الهجوم الذي شنته قوات الحرس على قاعدة ”عين الأسد“ الجوية الأمريكية، بالعراق، فجر الأربعاء.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن الحرس الثوري الإيراني، فجر اليوم، عقب إعلانها في وقت سابق، عن شنها قصف بالصواريخ الباليستية على القاعدة الأمريكية المذكورة الموجودة بمحافطة الأنبار، غربي العراق.

وقال البيان الصادر عن الحرس الثوري ”إذا أقدمت الولايات المتحدة بالرد على الهجوم الذي استهدف قاعد عين الأسد، فسيكون ردنا أشد عنفًا وسحقًا“.