سماع دوي انفجار في مدينة أربيل بكردستان العراق

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نقلت وكالة رويترز عن قناة الميادين، انباء عن سماع دوي انفجار عنيف في مدينة أربيل بإقليم كردستان العراق، ولم يعرف بعد سبب هذا الانفجار أو المكان المستهدف بالتحديد.