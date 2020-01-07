إيران تشنّ هجومًا صاروخيًا على القوات الأمريكية في العراق (فيديو)

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أعلنت وكالة فارس الإيرانية الرسمية، عن شن قوات الحرس الثوري في الساعات الاولى من صباح اليوم الأربعاء، هجوما صاروخيا، استهدف قاعدة عين الأسد التي تضم جنودا أمريكيين في الأنبار العراقية.

وقالت الوكالة إن الهجوم يأتي انتقاما لمقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني.

ونشرت الوكالة مقاطع فيديو توثق لحظة إطلاق الصواريخ التي قالت إنها باليستية.

???? «انتقام سخت» آغاز شد/ حملات سنگین موشکی سپاه به پایگاه آمریکایی عین‌الاسد pic.twitter.com/sbw0cwGH6B — خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) January 7, 2020

???? «انتقام سخت» آغاز شد/ حملات سنگین موشکی سپاه به پایگاه آمریکایی عین‌الاسد pic.twitter.com/sbw0cwGH6B — خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) January 7, 2020

ونقلت وكالة رويترز على لسان مسؤول أمريكي تأكيده، فجر اليوم، سقوط صواريخ على قاعدة عين الأسد التي تستضيف قوات أمريكية في محافظة الأنبار العراقية.

وقال المسؤول إن لا معلومات حاليا عن الأضرار الناجمة نتيجة الهجوم الصاروخي، أو إن كان هناك إصابات، مشيرا إلى معلومات تفيد بوقوع هجمات صاروخية على مواقع عدة من بينها قاعدة عين الأسد.

ونشر ناشطون صورة لخامنئي قالوا إنها توثق لحظة متابعته سير العملية الانقامية.

وفي وقت لاحق قال مصدر أمني لوكالة الأتباء الفرنسية أ ف ب، إن 9 صواريخ سقطت على القاعدة الجوية، وسط تحليق كثيف لطائرات هليكوبتر أمريكية في سماء القاعدة واتخاذ وضع الإنذار الكلي.

وقال البيت الأبيض إنه على دراية بشأن مهاجمة منشآت أمريكية بالعراق، وقد تم إعلام الرئيس ترامب بذلك.

وبعيد ذلك، أعلنت قوات الحرس الثوري عن شن موجة ثانية من الهجمات الصاروخية على القاعدة العسكرية ذاتها، فيما قال مسؤول عسكري إيراني لوكالة تسنيم الإيرانية، إنه تم استهداف الجناح الأمريكي في قاعدة عين الأسد في العراق 35 مرة حتى الآن.

ويأتي هذا الهجوم الصاروخي، الذي لا يزال مستمراً، بعد نحو 24 ساعة فقط من ارتباك أمريكي مع إعلان الانسحاب من العراق ثم نفيه من قبل البنتاغون.

وسحب عدد من أعضاء التحالف الدولي جنودهم من العراق، تخوفاً من هجمات جديدة على قواعدة عسكرية سبق أن طالها 15 هجوماً صاروخياً منذ نهاية تشرين الأول/أكتوبر.