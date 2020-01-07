مسلحون مجهولون يقتحمون ساحة اعتصام المتظاهرين في ذي قار العراقية‎ (فيديو)

شن مسلحون مجهولون مساء اليوم الثلاثاء هجوما على ساحة الحبوبي مركز اعتصام المتظاهرين في محافظة ذي قار، جنوب العراق، ما أدى إلى سقوط عدد من المصابين.

وقالت مصادر أمنية عراقية، لـ“إرم نيوز“، إن ”المهاجمين قاموا بحرق خيم الاعتصام بعد انسحاب المعتصمين منها بسبب إطلاق النار الكثيف نحوهم“.

وبينت المصادر أن ”عددا من المتظاهرين أصيبوا بإطلاق النار، لكن لغاية الآن لا نعرف هل توجد حالات وفاة من عدمها، بسبب سيطرة تلك الجماعات المسلحة المجهولة على ساحة الاعتصام، مع استمرار إطلاق النار بشكل كثيف جدا“.

وأضافت أن ”هجوم المسلحين على المتظاهرين والمعتصمين في ذي قار، جاء بعد إغلاق عدد من المتظاهرين الطرق الرئيسية، لمنع مرور جثمان، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، الذي قتل في الغارة الأمريكية مع قاسم سليماني“.