السودان.. إغلاق ومصادرة مؤسسات تعليمية وإعلامية ضمن حملة ”إزالة تمكين“ النظام السابق

أغلقت السلطات السودانية اليوم الثلاثاء، 4 مؤسسات إعلامية، وقررت حل النقابات، والاتحادات المهنية، وجمعية القرآن الكريم، ومصادرة واستلام أصول حزب الرئيس المخلوع عمر البشير، ضمن حملة الحكومة بـ“إزالة تمكين النظام السابق“.

وأصدرت لجنة إزالة التمكين اليوم الثلاثاء وفقا لقانون تفكيك نظام الإنقاذ عددا من القرارات؛ حيث أعلنت رسميا حل النقابات، واتحاد أصحاب العمل، وحل جمعية القرآن الكريم، ومصادرة أصولها.

كما أصدرت اللجنة قرارا قضى بمراجعة جامعة أفريقيا العالمية، واستلام دار حزب البشير ”المؤتمر الوطني“، وحصر ما بداخله كما تم الحجز على حسابات وأصول قناة ”الشروق“، و“طيبة“، وصحيفتي ”الرأي العام“ و“السوداني“.

وحجرت قوات من الشرطة السودانية، مقار قناتي ”طيبة“ التي يرأس مجلس إدارتها الداعية عبدالحي يوسف، و“الشروق“ التي تعود ملكيتها إلى حزب المؤتمر الوطني، وصحيفتي ”الرأي العام“ و“السوداني“.

وذكر الناطق الرسمي باسم المجلس السيادي، محمد الفكي سليمان، بأن العاملين بهذه المؤسسات لن يتضرروا.

وأفاد الفكي، في مؤتمر صحفي مساء اليوم الثلاثاء، أنه يُقصد بالتمكين “أي طريق أو عمل أو اتفاق أو أسلوب للحصول على الوظيفة العامة أو الخاصة، إنفاذا لسياسات نظام الثلاثين من يونيو سوى تحت مظلة خدمة الصالح العام أو تعيين لمنسوبي الحزب أو النظام” وأكد أن الخطوة ليس المقصود بها تصفية الحسابات، وأضاف: “بل هي تفكيك لدولة الحزب الواحد لصالح دولة عموم السودانين”.

وقال صحفي بصحيفة ”السوداني“ المملوكة لرجل الأعمال والقيادي في حزب البشير، جمال الوالي، إن قوات الشرطة تسلمت الصحيفة وأمرت العاملين بالخروج منها، وأضاف لـ“إرم نيوز“، أن قرار إغلاق الصحيفة يأتي ضمن حملة تنفيذ قانون ”إزالة تمكين النظام السابق“.

وأبلغ صحفي من صحيفة ”الرأي العام“ التي يعود تاريخ صدورها للعام 1945، أن السلطات حجزت على مقر الصحيفة، وأمرت الصحفيين بحمل متعلقاتهم الشخصية إلى خارجها، وأضاف لـ“إرم نيوز“ إن قوة أمنية الآن تتسلم مقر الصحيفة.

وأفاد محررون في قناة الشروق الفضائية لـ“إرم نيوز“، أن قوة مشتركة داهمت مقر القناة في الخرطوم، وأمرت بوقف البث، وقال إن الترتيبات جارية الآن لإخلاء العاملين من القناة.

وبدأت حملة السلطات حملة كبيرة لتنفيذ قانون إزالة تمكين النظام السابق عقب إجازته الشهر الماضي من مجلسي السيادة والوزراء.

وبدأت السودان في 21 أغسطس/آب الماضي مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا يتقاسم خلالها السلطة المجلس العسكري ”المحلول“ وقوى الحرية والتغيير- قائدة احتجاجات الثورة، على ان تعقبها انتخابات عامة.