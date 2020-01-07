العراق يطالب مجلس الأمن بإدانة مقتل سليماني والمهندس

طالب العراق مجلس الأمن الدولي بإصدار قرار يدين فيه مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.

وقال السفير العراقي لدى الأمم المتحدة، محمد بحر العلوم، الثلاثاء، إن ”الغارة الأمريكية تعتبر بمثابة اعتداء على شعب العراق وحكومته، وانتهاك صارخ للشروط التي تنظم وجود القوات الأمريكية في العراق، والمنطقة والعالم“.

وأضاف السفير أن ”العراق يطلب من مجلس الأمن القيام بمسؤولياته والحرص على محاسبة من ارتكب تلك الانتهاكات التي لا تنتهك حقوق الإنسان فحسب، بل القانون الدولي، وتجعل شريعة الغاب هي السائدة في المجتمع الدولي“.

يشار إلى أنه يمكن للعراق الطلب من إحدى الدول الأعضاء عقد جلسة طارئة، باعتباره ليس عضوا في المجلس.

واغتالت طائرة أمريكية قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق أبو مهدي المهندس، يوم الجمعة الماضي، في عملية أثارت ردود فعل واسعة، وما زالت تلقي بظلالها على الوضع في العراق والمنطقة.