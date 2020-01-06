الصدر: العمل العسكري ضد القوات الأمريكية لم يبدأ بعد

قال زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، يوم الاثنين، إن العمل العسكري لم يبدأ ضد القوات الأمريكية حتى اللحظة، وذلك غداة تعرض المنطقة الخضراء إلى قصف بالصواريخ.

وقال في بيان: ”عدم البدء بالعمل العسكري إلى حين نفاد كل الطرق السياسية والبرلمانية، وإلى ذلك الحين عليكم بالصبر والاستعداد“.

وأضاف: ”كل من يبدأ العمل العسكري حاليا لا يمثلنا، وعليهم تجنيب المدنيين الخطر وإلا فهو عمل ممنوع بل محرم“.

وشدد على أن ”الدعوة لاجتماع الفصائل (دعا لها الصدر لتأسيس المقاومة الدولية) لا يجب أن تكون طائفية، كما لا يحق للفصائل العراقية العمل خارج العراق، ولا يحق للفصائل غير العراقية العمل داخل العراق“.

وبشأن دعوته الأخيرة إلى مقاطعة المنتجات الأمريكية، أشار الصدر إلى أن ذلك ”لا يشمل ما يمكن استعماله لصالح العراق من الأمور التكنولوجية الضرورية من غير المنتجات الزراعية والصناعية“.

وتابع أن ”الاعتداء الأمريكي على سيادة العراق عمل إرهابي، وكل من يروج له أو يؤيده أو يسكت عنه فهو خائن للوطن، وأن سكوت الحكومة أو المقاومة عن هذا الانتهاك سيكون بداية لإذلال العراق والعراقيين.. ولات حين مندم“.

ويوم أمس، دعا الصدر ما أسماها ”فصائل المقاومة“ للاجتماع تحت لواء مقاومة عالمية ضد الولايات المتحدة لتحقيق جملة من الأهداف، من بينها: ”إلغاء الاتفاقية الأمنية فورا، وعدم الالتزام ببنودها، وإغلاق سفارة الشر الأمريكية فورا، وإغلاق القواعد الأمريكية وطردها بصورة مذلة، وتجريم التواصل مع الحكومة الأمريكية والمعاقبة عليه، إضافة إلى مقاطعة المنتجات الأمريكية في العراق، ودعوة الفصائل العراقية إلى اجتماع فوري للإعلان عن تشكيل أفواج المقاومة الدولية“.