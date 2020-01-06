هيئة فلسطينية تكشف عن مخطط إسرائيلي لعزل القدس بالكامل

كشفت ”هيئة مقاومة الجدار والاستيطان“ الفلسطينية أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تخطط حاليا لعزل مدينة القدس المحتلة بالكامل وتهويد المسجد الأقصى وتقسيمه.

وقال وليد عساف، رئيس الهيئة، في بيان نشرته وكالة ”وفا“ الفلسطينية، إن الاحتلال نفذ 300 عملية هدم في القدس من أصل 686 عملية هدم تمت في كل الأراضي الفلسطينية.

وأضاف أن ”حكومة الاحتلال تعمل أيضا على استكمال عزل المدينة، عبر أكبر عملية هدم تمت منذ بداية الاحتلال في منطقة صور باهر بوادي الحمص، وتم هدم 82 منزلا مرة واحدة، إضافة إلى هدم 22 منزلا في مخيم شعفاط بيوم واحد“.

ولفت عساف إلى أن ”السياسة الإسرائيلية في عمليات الهدم انتقلت عام 2018 من الهدم الفردي إلى الجماعي، حيث أصدر الاحتلال أوامر هدم لسبع قرى فلسطينية، وهي: سوسيا، والخان الأحمر، وخربة مكحول، وعين الحلوة، وأم الجمال، والفارسية، وجبل البابا“.

وفي ملف ضم الأغوار للسيادة الإسرائيلية، أكد عساف أن هذا المخطط هو ”الأخطر“ منذ عام 1967، ويشمل مليونا و260 ألف دونم“.

وأشار إلى أن ”إسرائيل أعلنت خلال عام 2019 عن العديد من المشاريع الاستيطانية التوسعية، كان أخطرها: إقرار إنشاء مجلس بلدي للمستوطنين في البلدة القديمة من الخليل، وبناء مدينة استيطانية في مطار قلنديا على مساحة 10 آلاف دونم، تتسع لنحو 50 ألف مستوطن جديد لمحاولة تغيير التركيبة الديمغرافية لمدينة القدس، وإقامة المنطقة الصناعية في منطقة شوفة وجبارة جنوب طولكرم، التي تقع على الشارع الرابط بين مدينتي طولكرم وقلقيلية، وبين طولكرم وريفها الجنوبي“.